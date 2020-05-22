Спикер парламента Чечни заявил, что Рамзан Кадыров здоров

Магомед Даудов подчеркнул, что слухи о болезни главы республики являются неправдой. Поводов для беспокойства нет, сказал он в прямом эфире в «Инстаграме». Ранее сегодня сетевое издание «База» написало, что у главы Чечни якобы серьезное поражение легких из-за коронавируса. О госпитализации Кадырова в Москве накануне сообщили источники ТАСС и «Интерфакса».