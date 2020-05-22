Бывшую яхту Дмитрия Медведева, как утверждает Алексей Навальный, выставили на продажу за 134 миллиона рублей на Авито

Сейчас объявление удалено с этого сайта, но осталось в сохраненных страницах поисковика Google. По информации Фонда борьбы с коррупцией, судно премиум-класса принадлежало Медведеву через подконтрольную компанию с 2009 по 2015 год. Затем, по сведениям ФБК, она была продана Николаю Шамалову, чьего сына Кирилла СМИ называют бывшим зятем президента России Владимира Путина. Согласно объявлению, яхта находится в Сочи.