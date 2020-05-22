Джозеф Байден выступил против выхода США из договора по открытому небу

Бывший вице-президент США и наиболее вероятный соперник Трампа на выборах в ноябре отметил, что Белый дом разрывает договор, который обеспечивает стране больше безопасности. Речь идет о международном соглашении, которое дает право странам-участницам инспектировать с воздуха военные объекты друг друга.