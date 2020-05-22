Мэрия Москвы выделит 150 миллионов рублей на анализ защищенности городских информационных систем

Соответствующий тендер издание «МБХ медиа» обнаружило на портале госзакупок. На днях стало известно, что паспортные данные граждан, которые были оштрафованы в Москве за нарушение вынужденной изоляции, оказались доступны в интернете. В мэрии посоветовали не выкладывать в интернет фотографии штрафов.