Все въезжающие в Великобританию с 8 июня должны будут изолироваться на две недели

Штраф для нарушителей составит около 1200 долларов, — сообщила глава МВД королевства Притти Пател. От прибывших в страну потребуют заполнить специальную анкету с указанием телефона и адреса места, где они будут соблюдать карантин. Исключения будут сделаны для тех, кто въезжает в Великобританию из Северной Ирландии, а также для сезонных рабочих, занятых в сельском хозяйстве, медиков и водителей грузовиков.
2020-05-22T22:32:21+03:00
2020-05-22T22:32:21+03:00
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22:32, 22 мая 2020
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