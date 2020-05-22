Все въезжающие в Великобританию с 8 июня должны будут изолироваться на две недели

Штраф для нарушителей составит около 1200 долларов, — сообщила глава МВД королевства Притти Пател. От прибывших в страну потребуют заполнить специальную анкету с указанием телефона и адреса места, где они будут соблюдать карантин. Исключения будут сделаны для тех, кто въезжает в Великобританию из Северной Ирландии, а также для сезонных рабочих, занятых в сельском хозяйстве, медиков и водителей грузовиков.