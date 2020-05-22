Демократы потребовали от Дональда Трампа обосновать решение помочь России медицинским оборудованием

Пять конгрессменов заявили, что аппараты искусственной вентиляции легких нужны срочно в США для спасения жизней американцев. В их письме говорится, что средства налогоплательщиков не должны использоваться для политической выгоды. Накануне в Москву прибыли первые 50 из 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. В США отмечают, что их сделали в Калифорнии специально для работы в России.