В Подмосковье с завтрашнего дня отменяется пропускной режим

При этом с понедельника начнут штрафовать за отсутствие масок, — сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, если раньше это была строго рекомендательная норма, то теперь за отсутствие масок будут наказывать. В то же время, в Москве пропускной режим сохраняется.