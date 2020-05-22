Интернет-издание Baza утверждает, что у Рамзана Кадырова серьезное поражение легких из-за коронавируса

В публикации говорится, что за жизнь главы Чечни борются московские врачи. О госпитализации в столице Рамзана Кадырова накануне сообщили источники агентств ТАСС и Интерфакса. В то же время, гендиректор футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров сказал РБК, что глава республики находится в Чечне и не испытывает проблем со здоровьем.

Ранее министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов в эфире телеканала «Грозный» подчеркнул, что жесткие ограничения, введенные Рамзаном Кадыровым, позволили снизить распространение инфекции.



В конце прошлой недели телеканал «Грозный» показал извинения врачей гудермесской больницы, которые ранее жаловались на нехватку средств защиты.