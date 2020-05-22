В Дагестане из-за занижения статистики смертности от коронавируса пациентам катастрофически не хватает лекарств, выяснили эксперты, направленные в регион Москвой. В республике сложилась критическая ситуация с распространением инфекции – она входит в пятерку регионов по количеству заболевших.

Цифры заболеваемости коронавирусом и смертности от него во всем Дагестане занижены, и не дают представление о реальных масштабах распространения инфекции. Из-за этого препараты для ее лечения, распрпередляемые по регионам на основе статистики, до республики не доходят. Об этом заявила Ирина Трагира — глава группы специалистов, прибывших в Дербент из Москвы. Ее слова приводятся на сайте мэрии города. Она подчеркнула, что только по официальным данным 30 человек в тяжелом состоянии не могут получить необходимый препарат, который может спасти их жизни. Это происходит из-за того, что в статистике смертности указываются лишь те, у кого подтвержден коронавирус, и она далека от реальности.

Официально в Дагестане от инфекции скончалось лишь 36 человек, при этом неофициально от пневмонии, не зарегистрированной как коронавирус, умерло 820 человек. Трагира по итогам обхода дербентских больниц сообщила, что в реанимациях не хватает оборудования, работает только один аппарат искусственной вентиляции легких. Дагестан находится на пятом месте в России по числу заболевших – там официально выявлено почти 4 тысячи случаев заражения

С завтрашнего дня из-за празднования Ураза-байрам в Махачкале вводится карантин – въезд и выезд из города закроют на несколько дней.