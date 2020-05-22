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21:34, 22 мая 2020

«Коммерсантъ»: В Ярославской области скончалось почти в 10 раз больше пациентов с коронавирусом, чем есть в статистике

В Ярославской области скончалось почти в десять раз больше пациентов с коронавирусом, чем отражено в статистике. С марта в больничных отделениях для пациентов с новой инфекцией умерли 109 человек. Такую цифру назвал заместитель председателя правительства региона Анатолий Гулин, — сообщает газета «Коммерсантъ».

При этом по официальным данным в регионе от коронавируса скончались только 13 человек.

Гулин пояснил, что умершими от коронавируса считаются пациенты, у которых не выявлено другой патологии. А если у зараженных есть серьезные хронические заболевания, то считается, что они умирают не от коронавируса, а на его фоне.



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