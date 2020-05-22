Администрация Петербурга отказалась от гуманитарной помощи, которую ей прислал город-побратим Гамбург

Однако приняла ее от другой страны.

Инициатива помочь Петербургу в борьбе с коронавирусом возникла у депутата Европарламента от Германии Сергея Лагодинского и руководителя «Северогерманского координационного совета русскоязычных сограждан» Владимира Папкова. Об этом пишет «Новая газета». Они обратились в Смольный. Оттуда ответили, что помощь нужна больнице № 20 Московского района. Сенат Гамбурга тут же эту помощь официально предложил.

Однако, в Смольном вдруг сочли это предложением неоднозначным и сомнительным. Журналисты приводят комментарий чиновников: «с учетом ажиотажа» вокруг пандемии «нельзя исключать, что определенные лица… ради сиюминутной политической конъюнктуры пытаются дискредитировать стабильные дружеские отношения между Петербургом и Гамбургом и сформировать негативный имидж властей обоих городов».

Что касается главврача больницы № 20, то от комментариев журналистов он отказался.

Добавим, в этом месяце Смольный официально передал больнице № 20 гуманитарную помощь от Китая.