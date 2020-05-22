Правительство Москвы не намерено ограничивать передвижение людей с иммунитетом к коронавирусу

Это сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на документы департамента здравоохранения о том, что пациенты, у которых выявлены антитела, могут некоторое время представлять опасность для окружающих, поэтому их якобы хотели посадить на двухнедельный карантин. В Москве недавно запустили массовое тестирование на антитела к коронавирусу.