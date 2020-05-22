Въезд и выезд из Махачкалы закроют с 23 по 26 мая на время мусульманского праздника Ураза-байрам

Об этом сообщается на сайте городской администрации. В эти даты будет ограничено движение транспорта и приостановлена работа продовольственных рынков и ярмарок. В мэрии Махачкалы пояснили, что такие меры приняты в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе.

По последним официальным данным, в Дагестане от коронавируса скончались 65 человек, однако, на сайте мэрии Дербента приводятся слова главы делегации московских врачей Ирины Трагиры, которая отметила, что от пневмонии в республике скончались более 800 человек. По ее словам, показатели смертности от коронавируса в Дагестане занижены, и поэтому катастрофически не хватает лекарств для лечения больных этой инфекцией.