Великобритания, Канада и Австралия выразили обеспокоенность законопроектом о национальной безопасности в Гонконге

С совместным заявлением выступили министры иностранных дел этих стран. Они опасаются, что новый законопроект положит конец автономии бывшей британской колонии в составе Китая. В Пекине заявили, что все это вопросы внутренней политики Китая, в которую другие государства не имеют права вмешиваться.