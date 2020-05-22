На месте авиакатастрофы в Пакистане найдены тела 57 человек

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на региональный Минздрав. При этом пока не установлено, погибли ли только пассажиры и члены экипажа самолета, либо среди них есть и жители района, в котором произошло крушение. В общей сложности на борту рухнувшего лайнера А320 «Пакистанских международных авиалиний» находились более ста человек. Самолет выполнял внутренний рейс из Лахора в Карачи.
2020-05-22T20:31:56+03:00
2020-05-22T20:31:56+03:00
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20:31, 22 мая 2020
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