На месте авиакатастрофы в Пакистане найдены тела 57 человек

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на региональный Минздрав. При этом пока не установлено, погибли ли только пассажиры и члены экипажа самолета, либо среди них есть и жители района, в котором произошло крушение. В общей сложности на борту рухнувшего лайнера А320 «Пакистанских международных авиалиний» находились более ста человек. Самолет выполнял внутренний рейс из Лахора в Карачи.