Первый апелляционный суд Москвы отменил продление ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову

Аналогичное решение принято и в отношении его отца – бывшего советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз». Их обвиняют в двух заказных убийствах в Карачаево-Черкесии, свою вину они не признают. Как сообщают РИА Новости, дело вновь направлено в Басманный суд, но до нового рассмотрения Арашуковы останутся под стражей.
2020-05-22T20:31:23+03:00
2020-05-22T20:31:23+03:00
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20:31, 22 мая 2020
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