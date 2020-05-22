Первый апелляционный суд Москвы отменил продление ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову

Аналогичное решение принято и в отношении его отца – бывшего советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз». Их обвиняют в двух заказных убийствах в Карачаево-Черкесии, свою вину они не признают. Как сообщают РИА Новости, дело вновь направлено в Басманный суд, но до нового рассмотрения Арашуковы останутся под стражей.