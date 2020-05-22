Жителям Подмосковья рекомендуют использовать маски и перчатки при любом выходе на улицу

Это говорится в опубликованном сегодня постановлении губернатора Андрея Воробьева, — передает ТАСС. Этим вечером глава региона сообщил, что уже с завтрашнего дня в Подмосковье отменяется режим пропусков. С понедельника возобновится продажа автомобилей, начнут работать офисы продаж строительных компаний, а также будет разрешено пользоваться каршерингом, но только при аренде автомобиля на срок не менее чем на пять дней.