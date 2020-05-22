Высокий суд Лондона отклонил иск Нигерии к нефтяным компаниям Shell и ENI на один миллиард долларов

Как пишет нигерийская газета Vanguard, судья заявил, что нигерийская сторона не имеет права на апелляцию в Великобритании, поскольку данное дело уже рассматривается в итальянском суде. По данным нигерийского следствия, британская и итальянская компании заплатили больше миллиарда долларов правительству Нигерии за право добывать нефть на одном из самых богатых участков шельфа страны в Атлантическом океане. Чиновников обвинили в коррупции, а от западных компаний требуют компенсировать ущерб.