Великобритания с 8 июня вводит двухнедельный карантин для всех приезжих

Исключение будет сделано только для тех, кто работает в сфере перевозок, медиков, если они приехали помогать коллегам в борьбе с пандемией, для людей, прибывающих из Северной Ирландии, а также для иностранных официальных лиц. Штраф за нарушение карантина составит тысячу фунтов стерлингов, что составляет примерно 1200 долларов.