Сетевое издание Baza утверждает, что за жизнь Рамзана Кадырова борются московские врачи

В публикации говорится, что у главы Чечни серьезное поражение легких из-за коронавируса. О госпитализации в Москве Кадырова накануне сообщили источники агентств Интерфакса и ТАСС. При этом официального подтверждения или опровержения этого до сих пор нет, но гендиректор футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров заявил РБК, что Рамзан Кадыров здоров и находится в республике.
2020-05-22T20:01:36+03:00
2020-05-22T20:01:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2647485-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3264851.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:01, 22 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…
И двойной салют на закуску После парада забабахать «бессмертный полк», чтобы оттуда «бессмертники» с фото на палках массами шли на участки для голосования, а к вечеру, усталые, домой. Тогда устроить двойной салют. Палить в небо дважды. Первый — за годовщину конца войны. Второй — за вечного Путина…