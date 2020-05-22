Сетевое издание Baza утверждает, что за жизнь Рамзана Кадырова борются московские врачи

В публикации говорится, что у главы Чечни серьезное поражение легких из-за коронавируса. О госпитализации в Москве Кадырова накануне сообщили источники агентств Интерфакса и ТАСС. При этом официального подтверждения или опровержения этого до сих пор нет, но гендиректор футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров заявил РБК, что Рамзан Кадыров здоров и находится в республике.