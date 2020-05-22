Полиция Украины завершила расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета

Это сообщил изданию «Украинские новости» адвокат одной из подозреваемых Яны Дугарь Виталий Коломиец. При этом, по словам стороны защиты, следствие теперь считает участников силовой операции в Донбассе Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дударь только исполнителями убийства. До этого Антоненко проходил по делу в качестве организатора. Известный в России, Белоруссии и на Украине журналист Павел Шеремет погиб в Киеве в июле 2016 года, когда в его машине сработало взрывное устройство.
2020-05-22T19:32:14+03:00
2020-05-22T19:32:14+03:00
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19:32, 22 мая 2020
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