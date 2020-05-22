НИИ гриппа в Петербурге объявил набор добровольцев для испытания вакцины против коронавируса

Принять участие могут люди от 18 до 50 лет, которые не болели новой инфекцией, не курят, не употребляют наркотики, а также без хронических заболеваний. Ранее в исследовательском центре имени Гамалеи сообщили, что разработчики одной из вакцин испытали ее на себе. В Ассоциации организации по клиническим исследованиям это сочли грубым нарушением.