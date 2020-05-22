По одной из версий, пассажирский самолет в Пакистане разбился из-за столкновения со стаей птиц

Об этом сообщает газета Nation. Издание при этом отмечает, что у самолета также заклинил механизм шасси. Подробности не приводятся. На борту находились 98 человек, на данный момент сообщили о смерти девяноста из них. Сотрудник пресс-службы правительства региона, где произошла катастрофа, утверждает в Твиттере, что два человека выжили. В результате крушения лайнера, выполнявшего внутренний рейс, пострадали десятки местных жителей.