По одной из версий, пассажирский самолет в Пакистане разбился из-за столкновения со стаей птиц

Об этом сообщает газета Nation. Издание при этом отмечает, что у самолета также заклинил механизм шасси. Подробности не приводятся. На борту находились 98 человек, на данный момент сообщили о смерти девяноста из них. Сотрудник пресс-службы правительства региона, где произошла катастрофа, утверждает в Твиттере, что два человека выжили. В результате крушения лайнера, выполнявшего внутренний рейс, пострадали десятки местных жителей.
2020-05-22T19:31:24+03:00
2020-05-22T19:31:24+03:00
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19:31, 22 мая 2020
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