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19:31, 22 мая 2020

Страны НАТО обвинили Россию в нарушении Договора по открытому небу

В альянсе призывают Москву вернуться к полному выполнению условий соглашения. Генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания послов стран-участниц организации заявил, что в НАТО привержены сохранению эффективного международного контроля над вооружениями, — передают информагентства. Накануне Дональд Трамп объявил, что Россия не соблюдает Договор по открытому небу, поэтому США из него выходят. Российский МИД выступил со встречными претензиями.



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