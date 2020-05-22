Пресненский суд Москвы отказался отправить в СИЗО сотрудника дома престарелых, где при пожаре погибли 5 человек

На аресте настаивало следствие. Иную меру пресечения обвиняемому суд избирать не стал, — передает Интерфакс. Пожар в частном доме престарелых в Москве произошел в начале апреля. В СК установили, что услуги в этом учреждении предоставлялись без необходимых документов.