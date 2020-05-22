Власти Пакистана сообщили о 90 погибших в результате крушения пассажирского самолета

Это передает телеканал «Бол ньюс». До этого местные СМИ передавали, что на борту лайнера «Пакистанских международных авиалиний» было около ста пассажиров и членов экипажа. Самолет сегодня упал при заходе на посадку в городе Карачи, причем он рухнул прямо на жилые дома. Пострадали десятки местных жителей. При этом в пресс-службе правительства региона, где произошла авиакатастрофа сообщили, что чудесным образом выжили 2 пассажира. Одного из них зовут Зафар Масуд. Пакистанские издания пишут, что это глава «Банка Пенджаба» – одного из крупнейших в стране.