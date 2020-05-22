Владимир Жириновский предложил испытывать вакцину от коронавируса на заключенных

По мнению лидера ЛДПР, за это осужденным могли бы сокращать срок заключения. При этом сам политик заявил о готовности испытать вакцину на себе в обмен на пост президента России в 2024 году, — передает РИА Новости.

В Фонде «Русь сидящая» осудили предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского испытывать вакцину против коронавируса на заключенных в обмен на смягчение сроков. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель юридического департамента фонда Алексей Федяров.

«Предложение об использовании осужденных как скот для России – абсолютно нормальная практика. Думаю, когда появились первые остроги и после начала освоения Сибири силами собственного населения, лишенного каких-либо прав, депривированного, тогда все это и началось», — заявил он.

А.Федяров добавил, что подобное отношение «касается не только осужденных». «Людей вообще в принципе в нашей стране принято использовать как расходный материал. Вспомнить, например, испытания ядерного оружия в Семипалатинске», — уточнил он.

Вместе с тем А.Федяров опасается, что некоторые осужденные могут согласиться на такое предложение, «лишь бы сократить сроки и постараться выжить в невыносимых условиях».

Ранее стало известно, что сотрудники НИЦ эпидемиологии имени Гамалеи испытывают вакцину от коронавируса на себе.