Количество врачей по оказанию медпомощи на дому выросло в Москве в 4 раза

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель главного внештатного специалиста по скорой медпомощи, заведующий отделением экстренной консультативной скорой медпомощи ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

«Скорая помощь всегда работала в напряженном режиме, в режиме ожидания, усиления, как и поликлиники Москвы, в которых по сравнению, например, с февралем в 4 раза увеличено количество врачей и медицинских сестер, выезжающих на дом для оказания медицинской помощи, для взятия мазков и крови», — рассказал он.

Вместе с тем А.Безымянный отметил, что наблюдается «небольшой спал» по количеству обращений в скорую помощь, а также по числу госпитализаций. «То есть мы находимся в стабильном состоянии, с замедленным ростом», — заключил он.