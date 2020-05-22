Люди для скрининга на иммунитет к коронавирусу в Москве выбираются случайным образом

Скрининг на иммунитет к коронавирусу в Москве пока могут пройти не все желающие, а только те, кого случайным образом выбрал компьютер. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель главного внештатного специалиста по скорой медпомощи, заведующий отделением экстренной консультативной скорой медпомощи ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

«Методом случайной выборки, через информационные системы рассылаются SMS-приглашения в автоматизированном режиме и дублируются на e-mail. После этого человек регистрируется в системе, выбирает удобное для себя время, приходит в поликлинику, ему, естественно, сообщается адрес, куда приходить», — пояснил он.

Как уточнил А.Безымянный, обычно анализ выполняется от 2 до 4 дней. «Сейчас даже быстрее, и человек может у себя в электронной медицинской карте на мос.ру посмотреть результаты», — отметил он.

А.Безымянный добавил, что, прежде всего, приглашения на тестирование получает «молодое население», а также люди до 65 лет. «Здесь нет каких-то предпочтений, но мы понимаем, что режим самоизоляции предполагает, что люди преклонного возраста будут находиться дома. То есть мы все-таки стараемся сделать так, чтобы пациенты старшего возраста не приходили в поликлинику и вызывали медицинскую помощь на дом», — подчеркнул он.

Что касается результатов тестирования, по словам А.Безымянного, пока официально о них не сообщается. «Но действительно, есть пациенты, у которых сформирован иммунитет, из тех в том числе, которые переболели в феврале, в марте», — заключил он.