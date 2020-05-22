Бесплатное тестирование на коронавирус в Москве могут пройти только здоровые люди без признаков простуды

Бесплатное тестирование на коронавирус в Москве в рамках проекта «Скрининг населения на иммунитет к коронавирусу» могут пройти только здоровые люди без признаков простуды. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель главного внештатного специалиста по скорой медпомощи, заведующий отделением экстренной консультативной скорой медпомощи ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова» Департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

«Приходит SMS-сообщение случайной выборкой, оно дублируется на e-mail, на почту, и человек может самостоятельно зарегистрироваться на определенное время — прийти и пройти это тестирование. Но это относится только к здоровым людям. Это важно, потому что с первыми признаками простуды человек должен находиться дома и вызывать врача на дом», — подчеркнул он.

А.Безымянный обратил внимание на риск заражения других людей в случае несоблюдения данного условия. «Если человек с простудой придет, он может всех заразить, а мы этого не хотим. Поэтому если человек здоров, он может прийти и провериться, проболел он коронавирусом или нет. И если он проболел, то есть ли у него антитела. Потому что бывает, что антитела не образуются, либо после какого-то промежутка времени их становится минимальное количество», — пояснил специалист.

А.Безымянный также отметил уникальность проекта «Скрининг населения на иммунитет к коронавирусу». «В мире это беспрецедентная акция, когда в крупном мегаполисе проходит бесплатное для всех жителей тестирование на определение иммунитета к коронавирусной инфекции, определение наличия антител. Анализ проводится на базе 30 городских поликлиник, в каждой из которых организованы два кабинета. В сумме получается 60 кабинетов», — заключил он.