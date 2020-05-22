Глава «Банка Пенджаба» Зафар Масуд, по сообщениям пакистанских СМИ, выжил в результате авиакатастрофы

Его имя назвали в правительстве провинции Синд в числе двух пассажиров лайнера, которых нашли живыми. Всего на борту упавшего самолета «Пакистанских международных авиалиний» Airbus A320 находились около ста человек. Самолет выполнял внутренний рейс и упал при заходе на посадку в городе Карачи прямо на жилые дома. Как сообщают местные СМИ, были госпитализированы до 30 местных жителей.
2020-05-22T18:32:12+03:00
2020-05-22T18:32:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 22 мая 2020
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