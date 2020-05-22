Мадрид и Барселона ослабят режим изоляции с понедельника

Как сообщает газета El Pais, в этих городах жителям будет разрешено собираться в группы до 10 человек, а рестораны и кафе смогут работать на 50% своей вместимости. В то же время, жителям Балеарских и Канарских островов с понедельника разрешат посещать торговые центры. Всего в Испании было выявлено более 230 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались почти 28 тысяч человек.