Мэрия дагестанского Дербента сообщила о катастрофической нехватке лекарств из-за заниженной статистике по коронавирусу

Как говорится на сайте администрации города, к такому выводу пришли прибывшие в республику специалисты из пяти ведущих российских федеральных центров. Как сообщила руководитель этой группы Ирина Трагира, в Дагестане официально зарегистрировано 36 смертей от коронавируса. При этом от пневмонии умерло 820 человек.
2020-05-22T18:31:27+03:00
2020-05-22T18:31:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 22 мая 2020
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