Мэрия дагестанского Дербента сообщила о катастрофической нехватке лекарств из-за заниженной статистике по коронавирусу

Как говорится на сайте администрации города, к такому выводу пришли прибывшие в республику специалисты из пяти ведущих российских федеральных центров. Как сообщила руководитель этой группы Ирина Трагира, в Дагестане официально зарегистрировано 36 смертей от коронавируса. При этом от пневмонии умерло 820 человек.