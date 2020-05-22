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Эксклюзив Эха 18:15, 22 мая 2020

Европа огорчена решением США выйти из договора по открытому небу

Вашингтон ранее обвинил Москву в систематическом нарушении соглашения.

10 стран ЕС, включая Францию и Германию, разделяют негодование американцев из-за неисполнения Россией положений соглашения, однако решительность, с которой США выходят из договора они не разделяют. Несмотря на это, европейское руководство обязуется дальше следовать договору, который «имеет очевидную ценность для контроля над обычными вооружениями и нашей общей безопасности», приводит текст заявление агентство «Интерфакс».
О выходе из подписанного в 1992 году международного договора, который разрешает проводить наблюдательные полеты над территориями других стран, Дональд Трамп объявил в четверг. Президент не исключил, впрочем, возникновения новых договоренностей с Москвой.

Конкретные претензии вслед за Трампом озвучил госсекретарь США. По словам Майкла Помпео, Москва использует договор для военного принуждения и для поддержки новой агрессивной доктрины Кремля. Россию в этой связи обвиняют в наведении вооружений на инфраструктуру в США и Европе. Российские самолеты также летали над Белым домом и отслеживали местонахождение президента Трампа, сказал позже его советник по национальной безопасности Стивен О'Брайен. В Госдепартаменте пожаловались на запреты полетов вдоль границы с Абхазией и Южной Осетией, а также ограничениях наблюдений над Калининградом и в Крыму.
У Москвы к Вашингтону по части соблюдения договора претензий, оказывается, еще больше, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Обвинения американцев на Смоленской площади отвергают. Там полагают, что договор, несмотря на решение США, не умрет, а Россия будет соблюдать его положения, пока он будет действовать,

Решение о выходе США из договора по открытому небу вступит в силу через полгода, сообщили ранее в Госдепартаменте.

США решили выйти из соглашения об открытом небе, руководствуясь собственными интересами. Такое мнение в эфире «Эха» высказал академик Алексей Арбатов.

Администрация Трампа не стремится вести диалог с партнерами, — считает военный обозреватель Александр Гольц.

По словам Гольца, выход США из Договора по открытому небу – еще один шаг к ухудшению отношений между Россией и США.



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