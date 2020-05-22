РПЦ жалуется на тяжелую финансовую ситуацию из-за ограничительных мер во время эпидемии коронавируса

Людей нет – нет пожертвований, — так сказал руководитель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Ранее патриарх Кирилл призвал состоятельных прихожан поддержать нуждающихся священников. По его словам, эти мольбы были услышаны.

Рабочая группа при патриархе сейчас обсуждает сроки открытия храмов для прихожан и форматы их работы, — утверждает источник Интерфакса в РПЦ.

В свою очередь, руководитель думского комитета по вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов считает, что храмы могут открыться для прихожан к 28 мая – к празднику Вознесения. В то же время, в Москве все будет зависеть от решения мэрии и главного санитарного врача. Православные церкви в Москве и Подмосковье закрыты для прихожан с 13 апреля.