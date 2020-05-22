Лидер КНДР Ким Чен Ын уже три недели не появлялся на публике, — утверждают власти соседней Южной Кореи

Эту тему активно обсуждают мировые СМИ.

«Где же Ким?», -— таким вопросом в заголовке задаётся телеканал AlJazeera и отмечает, что лидеру Северной Кореи крайне не свойственно так редко показываться на публике — за апрель и май это было только 4 раза. С момента его последнего появления прошло уже три недели. Но, правда, телеканал отмечает, что самое длительное отсутствие Кима случилось 6 лет назад, тогда его не было видно в течение 40 суток и связано это было с операцией на лодыжке.

Южно-корейское издание 중앙일보 (газета «Центральное время») цитирует высокопоставленного сеульского чиновника, который предполагает, что Ким Чен Ын находится в самоизоляции на одной из своих вилл, откуда и работает.

На днях официальное правительственное издание 로동신문 («Рабочая газета») признало, что лидер Северной Кореи не обладает сверх-естественными способностями, которые ранее ему приписывали. Они называются 축지법 или «сжимать пространство и, благодаря этому, быстро передвигаться». Эта часть культа лидера, как полагают эксперты, опрошенные уже британскими газетами, такими как The Independent и Daily Express, служил способом влияния на малообразованное северо-корейское общество, внушая людям идею о магических способностях семьи Кимов.

Мировое сообщество крайне внимательно следит за происходящим в Пхеньяне, — пишет англоязычная The Korea Herald. Выходящие из ряда вон события (в том числе и длительное отсутствие на публике лидера страны) порождают слухи и предположения, что в такой максимально изолированной от мирового сообщества стране как Северная Корея что-то не так и даже вызывают вопросы о том, кто на самом деле ей управляет.

При этом, европейские СМИ: такие как британская The Guardian и «Немецкая волна» напоминают, что товарищ Ким уже пропадал с радаров и это связывали то с некой «операцией на сердце», то с неудавшейся попыткой заговора. Позже, правда, государственное телевидение Пхеньяна показывало кадры с участием лидера КНДР, хотя их аутентичность эксперты подтвердить не смогли.

Наконец, американская The Wall Street Journal констатирует: даже несмотря на то, какие ответы на эти вопросы даст реальность, проблемы, вызванные распространениям коронавируса, остаются. В том числе и в Северной Корее. И Пхеньян ждут крайне серьёзные экономические испытания, которые не факт, что режим сможет выдержать".