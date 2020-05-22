Официальные лица по-прежнему не комментируют информацию о госпитализации Рамзана Кадырова

Накануне несколько СМИ сообщили, что глава Чечни был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус, но подтверждения этому пока нет.

Судьба Рамзана Кадырова остается неясной: он не появлялся на публике, а также не высказывался по поводу своей возможной болезни в соцсетях, хотя в Телеграме продолжают появляться записи от его имени по другим темам. Единственным, кто комментировал ситуацию, был помощник главы Чечни, директор государственной телерадиокомпании «Грозный» Ахмед Дудаев. В прямом эфире в Инстаграме он отверг правдивость сведений о том, что его самого вместе с Кадыровым доставили в Москву на лечение.

Между тем, накануне источник агентства «Интерфакс» в медицинских кругах рассказал о госпитализации Кадырова с подозрением на коронавирус. Эту информацию подтвердил собеседник агентства ТАСС, добавивший, что глава Чечни находится в стабильном состоянии. По данным интернет-издания Baza, Кадыров почувствовал недомогание еще несколько дней назад, но поначалу считал, что заразился обычным ОРВИ. Однако затем его состояние начало быстро ухудшаться, и в среду чеченского лидера госпитализировали в одну из лучших московских клиник. В столицу он добирался на самолете, уточняет издание. Согласно сведениям его источников, у пациента поражены легкие, но окончательный диагноз главе Чечни пока не поставили.

По данным сайтов, отслеживающих авиаперелеты, вчера днем в Москве бизнес-джет Airbus A319. Ранее некоторые издания сообщали, что самолет с этим номером принадлежит Кадырову.