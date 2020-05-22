Верховный суд Башкортостана признал движение «Башкорт» экстремистской организацией и запретил ее деятельность

Таким образом судья Гузель Фархутдинова удовлетворила иск прокуратуры. На вынесение решения ей потребовалось всего 20 минут. Сегодня она озвучила лишь резолютивную часть постановления. Мотивировочную часть должны вручить участникам не ранее 1 июня.

Напомню, процесс по делу «Башкорта» начался в феврале текущего года с иска республиканской прокуратуры, которая посчитала, что общественное движение нужно признать экстремистским за нахождение в ее руководстве лиц, осуждённых по экстремистских статьям, а также за проведение так называемых йыйынов, то есть сходов, которые по данным историко-психолого-лингвистического исследования таковыми не являются. В ходе разбирательств защита утверждала, что признание движения экстремистским и запрет его деятельности является мерой, «не адекватной обстоятельствам», поскольку поставит «широкий круг лиц под угрозу уголовного преследования, создаст охлаждающий эффект по отношению ко всему национальному движению башкир, а также всем общественным активистам в республике Башкортостан». Глава республики Радий Хабиров неоднократно критически высказывался в адрес активистов движения, говоря в частности, что с шовинистами нам не по пути.

Защита «Башкорта» планирует обжаловать решение Верховного суда Башкирии в апелляционном порядке.