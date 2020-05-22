Почетные граждане Петербурга предложили изменить закон о присвоении этого звания

Инициатива появилась после того, как депутаты питерского заксобрания не одобрили кандидатуру певицы Эдиты Пьехи. Вместо нее почетными гражданами в этом году стали врач-кардиолог Евгений Шляхто и начальник петербургского метро Владимир Гарюгин. Выбором депутатов разочарован почетный гражданин Петербурга, актер Олег Басилашвили.

Закон, по которому почетных граждан выбирают депутаты городского заксобрания, нужно изменить, — уверен директор государственного Эрмитажа, почетный гражданин Петербурга Михаил Пиотровский.

По подсчетам журналистов, Эдиту Пьеху выдвигали на звание почетного гражданина Петербурга не менее 10 раз.