В Москве в 10-15 раз выросло количество обращений за пособием по безработице

Такие данные в эфире «Эха» привел руководитель центра занятости населения «Моя работа» Роман Шкут.
При этом Шкут отметил, что сейчас значительно упрощен процесс получения пособия по безработице. Нужна только копия трудовой книжки.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Такие данные в эфире «Эха» привел руководитель центра занятости населения «Моя работа» Роман Шкут.
При этом Шкут отметил, что сейчас значительно упрощен процесс получения пособия по безработице. Нужна только копия трудовой книжки.
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…
И двойной салют на закуску После парада забабахать «бессмертный полк», чтобы оттуда «бессмертники» с фото на палках массами шли на участки для голосования, а к вечеру, усталые, домой. Тогда устроить двойной салют. Палить в небо дважды. Первый — за годовщину конца войны. Второй — за вечного Путина…