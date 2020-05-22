В России зарегистрировано наибольшее количество смертных случаев от коронавируса с начала пандемии

В четверг скончалось 150 человек.

Главная тенденция последних дней – стабилизация ситуации в столице. За истекшие сутки умерло 73 москвича. Это примерно столько же сколько и за предыдущую неделю. Прирост случаев практически постоянный. Резкий пик отмечен в Дагестане, где скончалось 24 человека. Это почти в два раза больше, чем в Московской области, которая обычно располагается в этом списке вслед за Москвой. Ситуация остается стабильной и по количеству инфицированных, подтвержденных за сутки, по-прежнему менее 9 тысяч. Однако меняется соотношение. Если месяц назад в Москве ежедневно выявляли столько же случаев, сколько и в остальной России, то теперь за ее пределами в три раза больше зараженных. Всего в стране около 325 тысяч заболевших. Вместе с тем, завтра более ста тысяч россиян уже смогут сказать, что они излечились от КОВИД-19.

Это, в частности подтвердили более 8 миллионов тестов на коронавирус, которые были сделаны с начала пандемии.

Ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, — считает президент Путин.

Путин также требует наращивать объемы тестирования. Смертность из-за коронавируса в этом месяце может вырасти, — прогнозирует вице-премьер Татьяна Голикова.

В Москве продолжат действовать ограничительные меры, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом стабилизируется, — заявил мэр Собянин.

По данным Собянина, возобновление работы промышленных предприятий и строек не повлияло на уровень заболеваемости.