В катастрофе самолета в Пакистане есть выжившие, сообщают местные СМИ. Найден черный ящик

Клубы черного дыма поднимаются над малоэтажными зданиями, повсюду обломки лайнера – это кадры с места крушения. Самолет «Международных авиалиний Пакистана», совершавший внутренний рейс из Лахора, упал на жилой район при заходе на посадку в аэропорт города Карачи. Несколько зданий оказались разрушены, в районе вырубилось электричество. На место первыми прибыли армейские силы быстрого реагирования, а затем и спасательные службы. Из-под обломков вытащили около 20 местных жителей. Согласно опубликованному списку пассажиров лайнера, на борту находилось 98 человек, в том числе 9 несовершеннолетних. Россиян среди пассажиров не было, заявили в МИДе. По информации издания Dunya News, разбившийся самолет — лайнер Airbus 320 вместимостью до 180 пассажиров, однако число людей на борту было уменьшено вдвое, чтобы они могли соблюсти нормы социального дистанцирования из-за коронавируса. Трагедия произошла всего через несколько дней после возобновления воздушного движения в Пакистане, которое было прервано из-за пандемии.

По меньше мере 35 человек погибли, пишет газета «Доон». Что касается выживших – данные расходятся. Издание The Nation сообщает, что при спасены несколько десятков человек. По данным других СМИ, выживших единицы. Телеканал GEO сообщал, что за минуту до крушения диспетчеры потеряли связь с экипажем. Перед этим пилот успел передать сигнал бедствия и сообщил о выходе из строя обоих двигателей.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан выразил соболезнования родственникам пассажиров самолета.

Причины катастрофы должно установить независимое расследование. Корпорация Airbus обещала оказать содействие.

Российских граждан не было на борту разбившегося самолета. Эту предварительную информацию «Эху» сообщил представитель генконсульства России в Карачи Артем Орлов.

Авиакатастрофа могла произойти из-за удручающего состояния авиационного парка и сложных условий для полетов. Такое мнение в эфире «Эха» высказал научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников.

Индия, Пакистан, Бангладеш и соседние страны обновляют свои парки воздушных судов крайне медленно. Также в регионе сохраняется серьезная террористическая угроза, — добавил Сотников.

Предыдущая крупная авиакатастрофа в Пакистане произошла в 2016 году. Погибли 47 человек, причиной аварии стали неполадки в двигателе. В ходе расследования выяснилось, что лопасти турбины не были вовремя заменены после достижения предельно разрешенного времени эксплуатации.