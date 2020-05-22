Z Архив новостей новости
5 4 6 1330
Эксклюзив Эха 18:03, 22 мая 2020

В катастрофе самолета в Пакистане есть выжившие, сообщают местные СМИ. Найден черный ящик

Клубы черного дыма поднимаются над малоэтажными зданиями, повсюду обломки лайнера – это кадры с места крушения. Самолет «Международных авиалиний Пакистана», совершавший внутренний рейс из Лахора, упал на жилой район при заходе на посадку в аэропорт города Карачи. Несколько зданий оказались разрушены, в районе вырубилось электричество. На место первыми прибыли армейские силы быстрого реагирования, а затем и спасательные службы. Из-под обломков вытащили около 20 местных жителей. Согласно опубликованному списку пассажиров лайнера, на борту находилось 98 человек, в том числе 9 несовершеннолетних. Россиян среди пассажиров не было, заявили в МИДе. По информации издания Dunya News, разбившийся самолет — лайнер Airbus 320 вместимостью до 180 пассажиров, однако число людей на борту было уменьшено вдвое, чтобы они могли соблюсти нормы социального дистанцирования из-за коронавируса. Трагедия произошла всего через несколько дней после возобновления воздушного движения в Пакистане, которое было прервано из-за пандемии.

По меньше мере 35 человек погибли, пишет газета «Доон». Что касается выживших – данные расходятся. Издание The Nation сообщает, что при спасены несколько десятков человек. По данным других СМИ, выживших единицы. Телеканал GEO сообщал, что за минуту до крушения диспетчеры потеряли связь с экипажем. Перед этим пилот успел передать сигнал бедствия и сообщил о выходе из строя обоих двигателей.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан выразил соболезнования родственникам пассажиров самолета.

Причины катастрофы должно установить независимое расследование. Корпорация Airbus обещала оказать содействие.

Российских граждан не было на борту разбившегося самолета. Эту предварительную информацию «Эху» сообщил представитель генконсульства России в Карачи Артем Орлов.

Авиакатастрофа могла произойти из-за удручающего состояния авиационного парка и сложных условий для полетов. Такое мнение в эфире «Эха» высказал научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников.

Индия, Пакистан, Бангладеш и соседние страны обновляют свои парки воздушных судов крайне медленно. Также в регионе сохраняется серьезная террористическая угроза, — добавил Сотников.

Предыдущая крупная авиакатастрофа в Пакистане произошла в 2016 году. Погибли 47 человек, причиной аварии стали неполадки в двигателе. В ходе расследования выяснилось, что лопасти турбины не были вовремя заменены после достижения предельно разрешенного времени эксплуатации.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Президент предложил добавить в школьную программу обязательное патриотическое воспитание Эту инициативу должны рассмотреть в парламенте…

5 124 6 7960
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Расовые проблемы США Убийство безоружного чернокожего подростка в южном штате Джорджия вызвало волнения и обеспокоенность среди тёмнокожего населения, демократической части общества и всех тех, для кого справедливое правосудие не является пустыми словами…

5 69 6 6637 21.05
Блоги

Майкл Ходарковский профессор истории университета Лойолы в Чикаго

Об исторической правде Будем надеяться, что когда-нибудь настанут и в России другие времена, когда историки смогут писать книги, не оглядываясь через плечо и не задумываясь над реакцией официальных лиц…

5 90 6 15663 20.05
Блоги

+ В Дагестане сотрудники «скорой» пожаловались на невыплаты доплат за работу с заболевшими коронавирусом пациентами В Дагестане сотрудники «скорой» пожаловались на невыплаты доплат за работу с заболевшими коронавирусом пациентами Они записали видеообращение для российского президента Владимира Путина…

5 49 6 8807 17.05
8читать ;смотреть
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Свобода Вся история XX века в России – это борьба за свободу, ее краткий миг и откат в реакцию. В этом плане 90-е уникальны — это был самый долгий период свободы, открывшей для страны и ее народа огромные перспективы. Сейчас страна снова стоит на развилке…

5 267 6 48279 16.05
Блоги

Евгений Гонтмахер член экспертной группы «Европейский диалог»

«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…

5 36 6 7122 20.05
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Ясно, что само голосование среди пандемии преступно. Поэтому к этому моменту пандемии де-юре официально не будет. К этому моменту выйдет Путин как её победитель…

5 275 6 55018 21.05
#слушать 41:16 8читать ;смотреть $скачать 9.4 МБ
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Парад (по)беды Голосование пройдет, как предполагается, под аккомпанемент военного парада на Красной площади, который будет означать победу над коронавирусом….

5 67 6 13643 13:44
Блоги

Алексей Мельников публицист

И двойной салют на закуску После парада забабахать «бессмертный полк», чтобы оттуда «бессмертники» с фото на палках массами шли на участки для голосования, а к вечеру, усталые, домой. Тогда устроить двойной салют. Палить в небо дважды. Первый — за годовщину конца войны. Второй — за вечного Путина…

5 25 6 5170 21.05
Блоги

Письмо Посла России в редакцию британской газеты «Файненшл Таймс» «Я чувствую себя вынужденным выразить несогласие с освещением усилий России по борьбе с пандемией Covid-19 в Financial Times»

5 170 6 36666 16.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Парад, кочующий во времени При слове «ответственность» лица начальства скучнеют. «Ну вот, опять вы, либералы …» Путин и Шойгу привыкли никогда и ни за что не отвечать…

5 35 6 7527 21.05
Новости

фото: Петр Ковалев / ТАСС Игорь Сечин сохранил пост главы «Роснефти» Решение принял совет директоров нефтяной компании…

5 55 6 12176
Блоги

Карина Орлова журналист

Скажи мне, кто есть пропаганда, а я скажу тебе, кто ты Поскольку переизбрание Трампа является буквально жизненно важной необходимостью для путинского режима (примерно как аппарат ИВЛ при коронавирусе), в ход брошено все…

5 261 6 57491 20.05
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Про нацидею, против Путина. (Перемен, мы ждем перемен!!) Восстановление подлинной истории – отмена цензуры, открытие архивов, очищение от советской лжи – позволит вернуть правильное самопонимание, вернет народу субъектность, без чего невозможно выстраивание правильной стратегии будущего…

5 45 6 10442 15.05
Блоги

+ Школа выживания: опыт есть. Анатолий Чубайс. Слезть с нефтяной иглы, чтобы выжить Школа выживания: опыт есть. Анатолий Чубайс. Слезть с нефтяной иглы, чтобы выжить О том, почему административные навыки 90-х не применимы в ситуации сегодняшнего кризиса, рассматривает три способа преодоления тяжелых экономических последствий пандемии…

5 90 6 22585 19.05
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Бремя лидерства И вот теперь, подозреваю, Китай почувствует себя как Америка в прошлом веке, когда борьба с мировым империализмом будет означать национализацию китайских активов…

5 140 6 35926 20.05

Популярное за неделю

Новости

Объединенная пропускная система Москвы и Подмосковья с 27 мая перестанет действовать С этого дня для поездок по столице будут действительные только московские пропуска…

5 11 6 36565
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если «Роснефть» дает деньги на какой-то проект — будь то Венесуэла или бессмертие начальника, — то мы можем быть спокойными: с бессмертием начальника будет как с Венесуэлой. Игорь Иванович не подведет российский народ…

5 93 6 99320 16.05
#слушать 49:47 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Что делать с людьми, у которых установлена инфекционная болезнь и они лечатся дома?
5 29 6 19462 19.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

День Беды Уж лучше бы Путин назначил весь этот балаган на 22 июня. Более бы точно соответствовало исторической дате…

5 215 6 234457 17.05
Блоги

Максим Шевченко журналист

У тех, кто это писал Путину — совсем нет совести Куда обращаться (хоть поздно, хоть рано), когда ни врачей, ни медцентров нет там, где они раньше были Какое самолечение, когда цены на лекарства адские, КТ малодоступна, а в больницы — очереди?..

5 96 6 126454 18.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8533567
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4493209

Сегодня в эфире