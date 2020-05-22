Власти Петербурга разрешили прощаться с умершими не дольше 10 минут

Но только если у покойного не было коронавируса или подозрения на него. На церемониях обязательно дистанцирование на полтора-два метра, маски и перчатки и запрещен прямой контакт с телом умершего, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора Александра Беглова. Ранее в мае в Петербурге полностью запретили прощания со всеми умершими, вне зависимости от причин смерти.