В Роспотребнадзоре заявили, что для подтверждения коронавируса одного теста на антитела мало

Положительный тест на антитела может быть связан как с текущим штаммом коронавируса, который вызвал пандемию, так и с другими ранее выявленными, сообщается на сайте ведомства. В Москве уже проводят массовые тестирования на антитела к коронавирусу. В июне такое тестирование хотят запустить по всей стране.