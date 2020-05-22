В Роспотребнадзоре заявили, что для подтверждения коронавируса одного теста на антитела мало

Положительный тест на антитела может быть связан как с текущим штаммом коронавируса, который вызвал пандемию, так и с другими ранее выявленными, сообщается на сайте ведомства. В Москве уже проводят массовые тестирования на антитела к коронавирусу. В июне такое тестирование хотят запустить по всей стране.
2020-05-22T17:31:29+03:00
2020-05-22T17:31:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 22 мая 2020
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