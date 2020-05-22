Суд в Страсбурге принял жалобу россиянина Владислава Синицы, осужденного на пять лет за запись в Твиттере

Это сообщил Павел Чиков, глава правозащитной группы «Агора», адвокаты которой представляют интересы Синицы. В своей жалобе говорится, что суды фактически не обсуждали показания заявителя, а приняли во внимание исключительно доказательства стороны обвинения.

Во время летних протестов житель Подмосковья Владислав Синица оставил в твиттере комментарий под записью о том, что в соцсетях вычисляют по снимкам сотрудников полиции. В начале сентября в Следственном комитете сочли, что в этой записи содержатся угрозы в адрес детей силовиков.