США, по неофициальным данным, требуют от НАТО поддержать их выход из Договора по открытому небу

Это сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе перед экстренным заседанием совета НАТО на уровне послов. По его словам, Белый дом настаивает на принятии сегодня заявление альянса по поддержке решения США, в котором причиной такого шага будут названы нарушения со стороны России.

Ранее сегодня министры иностранных дел десяти стран Евросоюза, в том числе Германии и Франции, выразили сожаление тем, что США намерены выйти из этого соглашения. Оно позволяет странам участницам с воздуха контролировать военную активность друг друга.