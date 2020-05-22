Сотрудницу скорой помощи из Ивановской области могут наказать за жалобу на нехватку средств защиты

Это не первый подобный случай.

Фельдшера скорой помощи города Кинешма Ивановской области Дарью Виноградову хотят привлечь к ответственности по новой статье о распространении заведомо ложной информации о коронавирусе за видеообращение с призывом о помощи. Об этом сообщает организация «Открытая Россия». В ролике, к которому возникли претензии, несколько медиков, работающих в скорой, приводят слова главы регионального Минздрава Артура Фокина о том, что запаса средств индивидуальной защиты в области нет. Фельдшеры попросили пожертвовать деньги на закупку масок, перчаток и защитных костюмов в связи с тем, что количество больных, а соответственно и вызовов скорой, увеличивается каждый день. Что именно в ролике посчитали фейком, не уточняется.

Протокол ранее составили и на коллегу Виноградовой, участвовавшего в обращении. Но это далеко не первый раз, когда медиков привлекают к ответственности из-за сообщений о нехватке средств защиты. Врачи по всей стране жаловались на то, что им приходится стирать маски или делать их самостоятельно, и некоторые из них рассказывали, что на них составляли протоколы, вызывали в прокуратуру, заставали писать объяснения или угрожали увольнением.

По данным «Открытой России», медикам из Ивановской области удалось собрать почти 100 тысяч рублей, которые направили на закупку средств защиты