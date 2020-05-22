Алексей Навальный сообщил, что бывшая яхта Дмитрия Медведева выставлена на продажу

Как говорится на сайте основателя Фонда борьбы с коррупцией, объявление было обнаружено на сайте Авито, где его уже удалили, но оно сохранилось среди резервных копий веб-страниц, которые делает поисковик Google. Нынешний собственник, как утверждает Навальный, это друг Владимира Путина Николай Шамалов продает в Сочи яхту с пятью каютами 2009 года выпуска за 134 миллиона рублей. По сведениям Фонда борьбы с коррупцией, в 2015 году Дмитрий Медведев сменил эту яхту на более роскошную – за 865 миллионов рублей.
2020-05-22T16:33:16+03:00
2020-05-22T16:33:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 22 мая 2020
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