Алексей Навальный сообщил, что бывшая яхта Дмитрия Медведева выставлена на продажу

Как говорится на сайте основателя Фонда борьбы с коррупцией, объявление было обнаружено на сайте Авито, где его уже удалили, но оно сохранилось среди резервных копий веб-страниц, которые делает поисковик Google. Нынешний собственник, как утверждает Навальный, это друг Владимира Путина Николай Шамалов продает в Сочи яхту с пятью каютами 2009 года выпуска за 134 миллиона рублей. По сведениям Фонда борьбы с коррупцией, в 2015 году Дмитрий Медведев сменил эту яхту на более роскошную – за 865 миллионов рублей.