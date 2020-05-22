Бывший владелец и глава НПО «Космос» Андрей Черняков освобожден из СИЗО

Бывший владелец и глава НПО «Космос» Андрей Черняков, обвиняемый в мошенничестве на 17 миллиардов рублей, освобожден из СИЗО. Истек как предельный срок содержания под стражей, так и срок давности привлечения к уголовной ответственности, — сказал ТАСС его адвокат Руслан Коблев.

НПО «Космос» – это крупная строительная компания, которая специализировалась на создании транспортной инфраструктуры в Москве. В 2013 году ее владелец Андрей Черняков был объявлен в розыск по делу о махинациях с кредитами на достройку в Москве Алабяно-Балтийского тоннеля. Он скрывался в Великобритании и Германии, затем был выдан из Польши в Россию.