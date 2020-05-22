По меньшей мере два человека могли выжить в результате авиакатастрофы в Пакистане

Это утверждает агентство Associated Press со ссылкой на источник в управлении гражданской авиации страны. В свою очередь, неназванный представитель властей сказал агентству Reuters, что выжил как минимум один человек. Самолет Airbus A320 «Пакистанских международных авиалиний», который выполнял внутренний рейс из Лахора в Карачи, разбился при заходе на посадку. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность. На борту находились почти сто человек.