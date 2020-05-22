По меньшей мере два человека могли выжить в результате авиакатастрофы в Пакистане

Это утверждает агентство Associated Press со ссылкой на источник в управлении гражданской авиации страны. В свою очередь, неназванный представитель властей сказал агентству Reuters, что выжил как минимум один человек. Самолет Airbus A320 «Пакистанских международных авиалиний», который выполнял внутренний рейс из Лахора в Карачи, разбился при заходе на посадку. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность. На борту находились почти сто человек.
2020-05-22T16:31:29+03:00
2020-05-22T16:31:29+03:00
https://echo.msk.ru/news/2647369-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:31, 22 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…
И двойной салют на закуску После парада забабахать «бессмертный полк», чтобы оттуда «бессмертники» с фото на палках массами шли на участки для голосования, а к вечеру, усталые, домой. Тогда устроить двойной салют. Палить в небо дважды. Первый — за годовщину конца войны. Второй — за вечного Путина…